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Forze governative Yemen, ripreso il controllo di Bab el Mandeb

ROMA, 05 OTT - Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dhubab, e hanno interrotto la strada tra Dhubab e Mokha: lo ha dichiarato un portavoce militare, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. Lo riporta Iran International. Il colonnello Majed al-Nuzaili ha dichiarato che le Brigate dei Giganti e le forze dello Scudo della Nazione hanno messo in sicurezza lo stretto.

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