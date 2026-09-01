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Forze armate Venezuela, 'pieno sostegno all'accordo energetico con gli Usa'

CARACAS, 01 SET - Le Forze armate venezuelane sostengono e accompagneranno l'accordo energetico tra Venezuela e Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Gustavo González López, dopo un incontro con la presidente ad interim Delcy Rodríguez. "Siamo d'accordo su tutti i termini dell'accordo", ha dichiarato González López, esprimendo il pieno appoggio dell'alto comando militare all'intesa di Caracas con Washington.

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