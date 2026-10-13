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Fonti, via libera della Commissione Ue al piano Safe dell'Italia

BRUXELLES, 13 OTT - Via libera - a quanto si apprende da fonti Ue - della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata ma che, secondo la richiesta del governo, dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.

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