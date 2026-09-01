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Fonti Ue, 'missili in scadenza coprono metà delle esigenze di Kiev'

WICKLOW, 01 SET - I missili intercettori vicini alla scadenza d'esercizio, che l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha indicato potrebbero essere subito trasferiti a Kiev, coprirebbero "circa metà" delle esigenze indicate dall'Ucraina per l'inverno. Lo afferma all'ANSA una fonte europea bene informata.

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