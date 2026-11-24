ROMA, 24 NOV - Grazie all'azione diplomatica dell'Italia, sono stati concessi i passaporti ai minori congolesi adottati dalle famiglie italiane la cui partenza verso il nostro Paese era stata bloccata dalle autorità locali. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. I bambini potranno partire e ricongiungersi alle famiglie adottive.
Fonti, concessi passaporti a minori adottati in Congo, potranno partire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...