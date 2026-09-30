ROMA, 30 SET - "Dopo le decisioni assunte da Eni, IP e Q8, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il Governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti". Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi spiegando che "l'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani".
Fonti Chigi, ben avviato dialogo con la Libia sul price cap di Tamoil
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