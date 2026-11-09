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Folla record per la messa del Papa a Buenos Aires, 2 milioni e mezzo

BUENOS AIRES, 09 NOV - Sono due milioni e mezzo i fedeli alla messa del Papa a Buenos Aires. Mai così tanti per una messa di Papa Leone. L'aggiornamento è arrivato dalla Polizia nazionale, come riferito dal portavoce dell'arcidiocesi di Buenos Aires. La presidenza argentina aveva parlato di due milioni di fedeli.

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