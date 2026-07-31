BRINDISI, 31 LUG - È stata sottoscritta a Brindisi l'adesione dell'Italia alla 'Pax Silica', l'iniziativa guidata dagli Stati Uniti volta a rafforzare le catene di approvvigionamento tecnologico legate all'intelligenza artificiale. A siglare l'accordo per l'Italia l'ambasciatore Armando Varricchio, inviato speciale del ministro degli Esteri per l'innovazione e le nuove tecnologie. L'atto è stato sottoscritto alla presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. L'iniziativa si è svolta a Palazzo Montenegro alla presenza tra gli altri del prefetto di Brindisi, Guido Aprea, del sindaco del capoluogo messapico Pino Marchionna, del presidente del Consiglio regionale pugliese, Toni Matarrelli e del vicepresidente della commissione Antimafia Mauro D'Attis. "L'adesione conferma la centralità del partenariato transatlantico per promuovere sicurezza economica, innovazione e competitività, attraverso - informano dalla Farnesina - filiere affidabili e resilienti, in un contesto di crescente competizione strategica". Tra gli obiettivi della 'Pax Silica' c'è quello di consolidare la cooperazione tra Paesi che condividono interessi strategici e standard comuni per le tecnologie chiave (dal silicio ai minerali critici, dai sistemi high-tech e alle infrastrutture digitali) dell'era dell'intelligenza artificiale. Nelle scorse settimane anche l'Unione Europea, tramite la Commissione, aveva aderito alla 'Pax Silica'.
Firmata a Brindisi l'adesione alla Pax Silica con gli Stati Uniti
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