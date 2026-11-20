ROMA, 20 NOV - Il gruppo di Forza Italia ha presentato alla Camera un emendamento per sopprimere l'articolo sugli ebook nel decreto scuola che, dopo il via libera al Senato, sta per iniziare il suo iter a Montecitorio. L'emendamento sui libri digitali era stato presentato da FdI al Senato e approvato nonostante il muro degli azzurri.
FI presenta emendamento soppressivo degli ebook alla Camera
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