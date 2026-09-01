ROMA, 01 SET - Forza Italia - secondo quanto si apprende - non ha presentato alcun emendamento sul ballottaggio. L'ipotesi che gli azzurri formulassero una proposta di modifica alla legge elettorale sul doppio turno era circolata nelle ultime ore ma alla fine su questo specifico tema - sempre secondo quanto si apprende - in commissione risulta presentato solo il testo del senatore di FdI Marcello Pera. La scadenza per presentare gli emendamenti scade oggi.
FI non presenta l'emendamento sul ballottaggio, c'è quello di Pera (FdI)
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