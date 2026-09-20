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Fedriga, "scelta congresso straordinario favorisce discussione e crescita"

TRIESTE, 20 SET - "Se il segretario ha voluto convocare il congresso, penso voglia favorire una discussione e un percorso di crescita del movimento". Così Massimiliano Fedriga commenta le dichiarazioni di Matteo Salvini a Pontida, con cui il segretario della Lega ha annunciato l'intenzione di chiedere un congresso straordinario del partito in ottobre. "È la dimostrazione che siamo un partito vivo, siamo un partito dove si vuole guardare avanti offrendo al paese una proposta politica di rinnovamento" prosegue Fedriga. "Penso che il segretario l'abbia dimostrato con questa scelta".

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