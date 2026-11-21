ROMA, 21 NOV - Fratelli d'Italia riscrive la flat tax all'1% per i giovani prevista dal disegno di legge di bilancio. Con un emendamento a firma di Ylenja Lucaselli si prevede, infatti, una detassazione al 50% dello stipendio, entro il limite annuo di 50mila euro per i neoassunti e gli under 30. Per l'anno successivo il 30% del reddito è esentasse.
FdI riscrive la flat tax 1% per giovani, arriva la detassazione al 50% per neoassunti
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