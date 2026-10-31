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'Fbi, Corea del Nord responsabile dell'attacco hacker a Binance'

WASHINGTON, 31 OTT - La Corea del Nord è responsabile dell'attacco hacker a Binance che si è rivelato 'il furto del secolo' con 6,3 miliardi di dollari rubati. Lo afferma l'Fbi, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, facendo riferimento al gruppo criminale informatico nordcoreano TraderTraitor.

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