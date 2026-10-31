WASHINGTON, 31 OTT - La Corea del Nord è responsabile dell'attacco hacker a Binance che si è rivelato 'il furto del secolo' con 6,3 miliardi di dollari rubati. Lo afferma l'Fbi, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, facendo riferimento al gruppo criminale informatico nordcoreano TraderTraitor.
'Fbi, Corea del Nord responsabile dell'attacco hacker a Binance'
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