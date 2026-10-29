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Farnesina, 'individuata una delle 3 italiane disperse in Spagna, sta bene'

ROMA, 29 OTT - Una delle tre connazionali che risultava dispersa ieri sera a seguito dell'incidente ferroviario in Spagna è stata individuata e ha comunicato al Consolato italiano a Madrid di stare bene. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che la connazionale viaggiava sul treno Renfe. Al momento quindi sono scesi a due i dispersi, su cui sono in corso attività di verifica da parte autorità diplomatiche italiane con la polizia e i servizi sanitari spagnoli.

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