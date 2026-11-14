Farage suggella la rottura con Putin, 'Mosca è minacca numero 1 per Gb'

LONDRA, 14 NOV - Accusato in passato di simpatie filo-putiniane, anche sull'onda del suo arruolamento di qualche anno fa nella tv RT, sovvenzionata dal Cremlino, il leader della destra anti-immigrazione trumpiana britannica Nigel Farage appare ormai deciso a riallinearsi all'establishment del Regno sulla strategia del pugno di ferro contro Mosca. Una scelta avviata da alcuni anni, sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina, e confermata ora da quella che alcuni media a lui vicini - come l'emittente destrorsa Gb News - presentano come una svolta ulteriore: la nomina annunciata ieri di Angus MacIntyre, ex militare e falco della guerra fredda, a responsabile della difesa nelle file del suo partito, Reform Uk. Nomina a margine della quale, l'ex tribuno della Brexit ha glissato sulle dichiarazioni di simpatia riservate in passato a Vladimir Putin e ha bollato la Russia di oggi come "la più grande minaccia immediata alla sicurezza dello Stato" britannico. "Nei miei 40 anni di servizio nelle Forze Armate di Sua Maestà - gli ha fatto eco MacIntyre - ho avuto vari comandi. Ora sono orgoglioso di essere stato incaricato di preparare il primo rapporto sulla sicurezza nazionale per conto di Reform: le minacce al nostro Paese sono reali e io non avrò alcuna esitazione a denunciarle e contrastarle". Su Farage, i rivali politici - in primis i laburisti del governo di Andy Burnham - continuano peraltro a far pesare "le ambiguità" passate sulla Russia. E vicende come quella di Nathan Gill, ex leader di Reform nel Galles, condannato di recente a 10 anni e mezzo di carcere con l'accusa d'essersi a suo tempo prestato a diffondere "la propaganda" di Mosca quando era eurodeputato. Accuse a cui l'amico britannico di Donald Trump replica rinfacciando ai "partiti tradizionali" di essere stati loro negligenti in lunghi anni di potere rispetto alle "minacce" attribuite non solo alla Russia, ma pure "all'Iran, alla Cina o agli estremisti islamici". "A differenza di Andy Burnham - le parole di Farage - noi siamo consapevoli di tutti questi pericoli e (se andremo al governo) proteggeremo i nostri confini e assicureremo alle nostre forze armate i fondi necessari".
Farage suggella la rottura con Putin, 'Mosca è minacca numero 1 per Gb'
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