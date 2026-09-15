Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Famiglia del bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa in attesa dei bimbi

PALMOLI, 15 SET - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono appena arrivati nella casa offerta in comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Palmoli, in attesa dell'arrivo dei loro tre figli. È la prima volta, dallo scorso novembre, che la famiglia si trova riunita a Palmoli dopo la sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal tribunale dei Minorenni dell'Aquila ormai dieci mesi fa. I due genitori sono rimasti l'intera mattina nel loro casolare nel bosco, senza rilasciare dichiarazioni e chiedendo ai giornalisti sul posto di allontanarsi. "No comment oggi", sono state le uniche parole di papà Nathan lasciando l'abitazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
PALMOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...