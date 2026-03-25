Famiglia del bosco: Nathan e Catherine arrivati a palazzo Giustiniani

ROMA, 25 MAR - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco', sono arrivati a Palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La coppia era in macchina e l'auto è appena entrata nell'edificio. Poco prima del loro arrivo, la psicologa consulente di parte, Martina Aiello, ha detto che sarà un incontro "assolutamente" d'aiuto, "siamo davvero contenti".