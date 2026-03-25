Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia del bosco: Nathan e Catherine arrivati a palazzo Giustiniani

AA

ROMA, 25 MAR - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco', sono arrivati a Palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La coppia era in macchina e l'auto è appena entrata nell'edificio. Poco prima del loro arrivo, la psicologa consulente di parte, Martina Aiello, ha detto che sarà un incontro "assolutamente" d'aiuto, "siamo davvero contenti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Famiglia del boscoROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario