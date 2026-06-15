VICENZA, 15 GIU - Tutto rinviato al 18 gennaio e al primo febbraio per le maxi udienze preliminari a Vicenza sul caso delle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green pass, che vede indagate in tutto 25 persone accusate a vario titolo per i reati di falso ideologico, corruzione e peculato. La nuova udienza in tribunale, che si è svolta in mattinata, arriva da un precedente rinvio legato all'incompatibilità del giudice che aveva sostituito il precedente Gup, perché all'epoca delle indagini aveva disposto le misure per gli indagati. Tra le persone finite nell'inchiesta della squadra mobile di Vicenza, guidata dal vicequestore Lorenzo Ortensi, ci sono anche l'ex tennista Camila Giorgi, che ha richiesto un patteggiamento, e la cantante Francesca Calearo, nota con il nome d'arte di Madame. Tutto ruota attorno alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, la principale indagata, che avrebbe falsificato le vaccinazioni gettando il contenuto delle fiale, rilasciando poi i green pass e che ha chiesto di patteggiare. Un'inchiesta nata nel 2021 e seguita dopo una segnalazione dell'Ulss 8 Berica, che aveva notato alcune anomalie legate alle troppe richieste di vaccini. Sulle posizioni di alcuni degli indagati incombe il rischio prescrizione per quanto riguarda i reati di falso.
False vaccinazioni, rinviata l'udienza preliminare per Madame e Camila Giorgi
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