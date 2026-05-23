Falcone, partito dal tribunale corteo movimenti e associazioni a Palermo

PALERMO, 23 MAG - È partito dalla piazza che si trova davanti al palazzo di giustizia di Palermo il corteo, organzzato da associazioni e movimenti, con centinaia di persone in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci. Il corteo, composto tra gli altri, da Cgil, Agende Rosse, Pd, centro studi Paolo e Rita Borsellino, dall'associazione Our Voice, e dai giovani democratici, sfilerà per le vie di Palermo diretto all'albero Falcone. In testa al corteo il pm della direzione nazionale antimafia Nino Di Matteo. Tra gli slogan: "Dell'Utri e Cuffaro noi non li vogliamo" e "Fuori la mafia dallo Stato".