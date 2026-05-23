Falcone: a Palermo delegazione Ufficio Onu contro mafie e droga

PALERMO, 23 MAG - Il capo della sezione contro il crimine organizzato dell'Unodc Giovanni Gallo e il funzionario per la prevenzione del crimine e la giustizia penale presso l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine di Vienna Gabriele Aiello stanno partecipando a Palazzo Jung, a Palermo, alla cerimonia di commemorazione della strage di Capaci su invito della Fondazione Falcone. L'Unodc è l'agenzia delle Nazioni Unite custode della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alle firme proprio a Palermo nel 2000, su impulso dell'allora segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. "La Convenzione di Palermo, che alla fine del 2025 ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario con un evento di alto livello a Vienna alla presenza del Presidente Mattarella, rappresenta ancora oggi il principale strumento internazionale di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale - sottolinea l'Ufficio dell'Onu - Costituisce al tempo stesso un simbolo della resilienza della comunità internazionale e del riscatto di Palermo contro le mafie, ma anche uno strumento operativo di straordinaria efficacia nella cooperazione tra Stati, a livello politico, giudiziario e di polizia" In occasione della missione a Palermo, Unodc presenta il primo rapporto globale delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata, un documento che analizza l'evoluzione del fenomeno su scala mondiale e individua priorità strategiche e linee d'azione per rafforzare le risposte istituzionali, anche di fronte alle forme più recenti e sofisticate della criminalità organizzata. "Riteniamo che questo 23 maggio, insieme alle importanti ricorrenze e iniziative previste nei prossimi mesi, possa rappresentare un'occasione particolarmente significativa per valorizzare ulteriormente il legame tra Palermo - dicono Gallo e Aiello - e più in generale l'Italia, e il sistema multilaterale di contrasto alle mafie guidato da Unodc".