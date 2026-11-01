SOFIA, 01 NOV - In Bulgaria la capo di Stato uscente Yliana Yotova ha vinto al ballottaggio delle presidenziali, stando ai primi exit poll della dell'agenzia Alpha Research citata dal canale televisivo pubblico Bnt. Con il 52,5% dei voti la presidente, su posizioni favorevoli al dialogo con Mosca, ha superato lo sfidante europeista Andrei Ghiurov che si è fermato al 43,4%
Exit poll, la presidente Yotova vince il ballottaggio in Bulgaria
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