CITTÀ DEL GUATEMALA, 18 OTT - L'ex procuratore guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, 43 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco ieri nel centro sportivo Campo di Marte, nella capitale Città del Guatemala. Nell'agguato è morto anche Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, esponente della Federazione guatemalteca di judo. Due fratelli sono stati arrestati circa dieci minuti dopo l'attacco, ma il movente del duplice omicidio non è ancora stato chiarito. Solórzano Foppa era noto per il suo impegno contro la corruzione. Dal 2013 al 2016 aveva diretto l'unità di Analisi criminale della Procura, contribuendo alle indagini sullo scandalo doganale La Línea, che nel 2015 portò alle dimissioni del presidente Otto Pérez Molina. Dal 2016 al 2018 aveva guidato l'autorità tributaria guatemalteca, promuovendo iniziative contro l'evasione fiscale. Negli ultimi anni aveva denunciato presunti legami tra esponenti politici e la gang Barrio 18, oltre a rapporti tra organizzazioni criminali e sistema giudiziario. Il presidente Bernardo Arévalo ha condannato l'omicidio e promesso di perseguire sia gli esecutori sia gli eventuali mandanti. "Li troveremo e faremo prevalere la giustizia", ha dichiarato. L'attacco è avvenuto in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini, tra cui il figlio dell'ex procuratore.
Ex procuratore anticorruzione del Guatemala ucciso nella capitale
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