GROSSETO, 05 AGO - La procura di Grosseto ha disposto l'autopsia sul cadavere di un 62enne ritrovato oggi in un'abitazione di via Meucci, dove abitava. Si tratta di un ex insegnante di liceo. La casa è di proprietà del padre. Sul posto la sezione investigazione scientifica dell'Arma dei Carabinieri per un sopralluogo effettuato insieme al medico legale e al magistrato di turno Mauro Lavra. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Al momento non viene esclusa alcuna causa di morte. Il decesso risale a diversi giorni fa. L'abitazione è stata isolata per consentire agli investigatori di raccogliere ogni elemento utile. Il 62enne era stato docente di scienze motorie ma negli ultimi anni avrebbe sofferto di problemi di marginalità e non insegnava più. In gioventù aveva praticato l'atletica leggera a livello agonistico.
Ex docente trovato morto in casa a Grosseto, disposta l'autopsia
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