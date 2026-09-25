NEW YORK, 25 SET - "Credo che Trump ci abbia mentito così tanto e ci abbia tradito in modo così incredibile da sfuggire a ogni tipo di comprensione. Credo che Maga sia morto". Lo ha detto Marjorie Taylor Greene, l'ex deputata repubblicana alleata di Donald Trump divenuta una delle sue più acerrime critiche. Criticando sia il partito repubblicano sia quello democratico, Greene afferma di non vedere all'orizzonte un candidato credibile al 2028 da nessuna delle due parti.
Ex alleata di Trump, 'ci ha tradito, il movimento Maga è morto'
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