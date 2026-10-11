RIAD, 11 OTT - Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riad, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp, il giorno dopo l'attacco all'aeroporto della città da parte delle forze Houthi, sostenute dall'Iran, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. I giornalisti hanno udito una forte esplosione nel centro della città, ma la causa al momento non è stata ancora chiarita.
Esplosione udita nel centro di Riad
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