ROMA, 08 OTT - Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cave, in zona Settecamini a Roma. Sul posto vigili del fuoco, Ares 118, polizia e personale Spresal della Asl. A quanto riferito dai pompieri, l'uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili per lui i soccorsi. Sono in corso accertamenti sulla dinamica.
Esplosione in una officina a Roma, un morto
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