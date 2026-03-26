Esercito israeliano: 'Sferrati attacchi su larga scala in Iran'
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ROMA, 26 MAR - L'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran. Lo riferiscono diverse agenzia e media locali. In un comunicato dell'esercito si legge che le forze israeliane "hanno portato a termine una serie di attacchi su vasta scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in diverse zone dell'Iran".
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