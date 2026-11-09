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Erdogan, 'sosteniamo l'impegno di Trump per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev'

ISTANBUL, 09 NOV - "Stiamo compiendo sforzi intensi per porre fine a questo conflitto. Seguiamo inoltre con apprezzamento l'impegno del signor (Donald) Trump e lo sosteniamo". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando della guerra tra Russia e Ucraina. "Come Turchia, siamo pronti, qualora se ne presentasse la necessità, a fare nuovamente di Istanbul il fulcro dei negoziati e a mettere in campo una diplomazia incentrata sull'essere umano, avvalendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione. Siamo fiduciosi, nutriamo un ottimismo decisamente maggiore riguardo alle prospettive di pace", ha aggiunto il leader turco, come riferisce Anadolu.

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