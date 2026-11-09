ISTANBUL, 09 NOV - "Stiamo compiendo sforzi intensi per porre fine a questo conflitto. Seguiamo inoltre con apprezzamento l'impegno del signor (Donald) Trump e lo sosteniamo". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando della guerra tra Russia e Ucraina. "Come Turchia, siamo pronti, qualora se ne presentasse la necessità, a fare nuovamente di Istanbul il fulcro dei negoziati e a mettere in campo una diplomazia incentrata sull'essere umano, avvalendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione. Siamo fiduciosi, nutriamo un ottimismo decisamente maggiore riguardo alle prospettive di pace", ha aggiunto il leader turco, come riferisce Anadolu.
Erdogan, 'sosteniamo l'impegno di Trump per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev'
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