CATANIA, 14 SET - La Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 22.
Emissione cenere dall'Etna, sospesi voli in arrivo e in partenza a Catania
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