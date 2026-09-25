CATANIA, 25 SET - Il Nucleo di coordinamento operativo (Nco), organismo di coordinamento che gestisce il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in situazioni di emergenza, ha confermato la restrizione a 10 atterraggi l'ora all'aeroporto di Catania, a fronte dei 12 previsti durante la piena operatività dello scalo. La decisione fa seguito alla proroga della chiusura di uno spazio aereo sul vulcano, il settore B1. Il provvedimento, in vigore fino alle 23 di oggi, rientra nell'ambito dei provvedimenti di sicurezza adottati per l'emissione di cenere dall'Etna sfociati nell'emissione, da parte dell'Ingv Osservatorio etneo di Catania, di un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell'edificio vulcanico, staziona ancora su valori medio-bassi.
Emissione cenere dall'Etna, restano 10 gli atterraggi l'ora a Catania
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