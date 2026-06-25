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Emergenza caldo, 'attivata sorveglianza sui grandi eventi'

ROMA, 25 GIU - Al via la sorveglianza sui grandi eventi, a partire dai concerti: una circolare in proposito è attesa a breve, rende noto il ministero della Salute a conclusione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo. Sorveglianza anche agli accessi ai Centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. E' stato intanto attivato il numero di pubblica utilità 1500, a disposizione per informazioni e richieste.

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