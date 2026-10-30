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Elicottero caduto, Procura Militare di Roma avvia indagine

ROMA, 30 OTT - La Procura militare di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione al tragico incidente di ieri in Bosnia dove sono morti quattro militari italiani che erano a bordo di un elicottero della missione Eufor Althea. Undici i feriti. In base a quanto si apprende la Procura, guidata dal procuratore Marco De Paolis, ha avviato un procedimento conoscitivo senza ipotesi di reato che verranno poi valutati all'esito degli accertamenti.

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