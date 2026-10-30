ROMA, 30 OTT - La Procura militare di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione al tragico incidente di ieri in Bosnia dove sono morti quattro militari italiani che erano a bordo di un elicottero della missione Eufor Althea. Undici i feriti. In base a quanto si apprende la Procura, guidata dal procuratore Marco De Paolis, ha avviato un procedimento conoscitivo senza ipotesi di reato che verranno poi valutati all'esito degli accertamenti.
Elicottero caduto, Procura Militare di Roma avvia indagine
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