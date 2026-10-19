SAN SALVADOR, 18 OTT - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha rettificato le notizie diffuse in precedenza su una possibile liberazione di quasi la metà dei reclusi legati alle bande criminali. Il capo dello Stato ha precisato che la misura di scarcerazione anticipata riguarderà circa 5.000 individui, un numero pari a circa il 50% dei 10.629 detenuti classificati come collaboratori occasionali, e non la totalità delle oltre 96.000 persone arrestate. Questi detenuti potranno ottenere benefici penitenziari partecipando al programma "Cero Ocio", un'iniziativa dedicata allo svolgimento di lavori di utilità pubblica. "Quindi, di questi 10.000 rivedremo i casi e crediamo, in una revisione preliminare, che circa un 50% potrebbe entrare nel programma per poter uscire più rapidamente, riabilitati, invece di aspettare 10 anni affinché escano più criminali", ha affermato Bukele. La precisazione è giunta in occasione dell'incontro con la presidente della Costa Rica Laura Fernández. In El Salvador vige dal marzo del 2022 un regime di eccezione che, malgrado le critiche internazionali, continua a godere dell'ampio sostegno dei cittadini.
El Salvador, il presidente Bukele annuncia scarcerazioni solo per 5mila detenuti
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