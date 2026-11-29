TEL AVIV, 29 NOV - "Sono impegnato nei confronti del blocco del cambiamento, siete invitati a unirvi sulla base delle linee programmatiche". Lo ha detto il presidente del partito Yashar, Gadi Eisenkot, durante l'incontro con il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu chiarendo la sua posizione e invitando il Likud di Netanyahu e altri partiti a unirsi (al governo) successivamente, sulla base delle linee programmatiche che sta seguendo.
Eisenkot a Netanyahu, 'Likud si unisca dopo formazione governo'
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