QUITO, 29 SET - Il ministro dell'Interno dell'Ecuador, John Reimberg, ha affermato che l'ex presidente Rafael Correa (2007-2017) potrebbe essere detenuto nella nuova Cárcel del Encuentro, penitenziario di massima sicurezza nella provincia di Santa Elena, in caso di rientro nel Paese. "Qualsiasi cella dove ci sia un letto libero", ha dichiarato Reimberg ai media locali durante una visita al carcere, sottolineando che "non ci sono celle diverse né privilegi". La struttura dispone attualmente di 111 posti liberi e ospita poco più di 600 detenuti. Correa, che vive in Belgio, è stato condannato in via definitiva a otto anni di carcere per corruzione e il presidente Daniel Noboa aveva già rivolto pubblicamente un messaggio all'ex capo dello Stato dopo il trasferimento nel carcere dell'ex ministro dell'Interno José Serrano, estradato dagli Stati Uniti ad agosto: "Presto toccherà a te". Reimberg ha affermato che l'eventuale rientro di Correa in Ecuador dipenderà anche dalle autorità del Paese in cui attualmente si trova.
Ecuador, 'una cella per Correa' se tornerà a Quito
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