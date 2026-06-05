Ecuador, Noboa taglia i ministri e vara tre nuovi superdicasteri

QUITO, 05 GIU - Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato una nuova riorganizzazione dell'esecutivo che riduce il numero dei ministeri da 14 a 10 attraverso la fusione di sette istituzioni e la nomina di nuove autorità alla guida dei tre superdicasteri creati dalla riforma. La misura è stata resa nota dalla Presidenza come parte di un piano volto a rendere più efficiente la macchina statale. Tra le principali novità figura la nomina di José Julio Neira a segretario generale dell'Amministrazione pubblica, della Pianificazione e del Gabinetto, incaricato di coordinare l'azione dei ministeri e delle agenzie governative. Nascono inoltre tre nuovi "superministeri": il ministero dello Sviluppo economico e produttivo, guidato da Sariha Moya, che accorpa Economia, Agricoltura e Produzione; il ministero delle Infrastrutture e della Tecnologia, affidato a Roberto Luque, che unisce Trasporti e Telecomunicazioni; e il ministero del Lavoro e dello Sviluppo umano, diretto da Cynthia Gellibert. Secondo il governo, la riforma consentirà di semplificare i processi amministrativi, migliorare il coordinamento tra le diverse aree e ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. Si tratta del secondo intervento di riassetto istituzionale dell'amministrazione Noboa dopo quello del 2025, quando il numero dei ministeri era già stato ridotto da 20 a 14.