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Duffy ringrazia controllori e passeggeri, tornata la piena operatività

NEW YORK, 14 NOV - "Voglio ringraziare i controllori, gli equipaggi, le autorità aeroportuali e i passeggeri, che sono stati pazienti". Lo ha detto il segretario al Trasporti Usa, Sean Duffy, sottolineando che il sistema è "tornato alla piena operatività" dopo lo stop del traffico aereo di ieri.

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