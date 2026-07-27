BARI, 27 LUG - Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura di Bari, nell'ambito della inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sui ferimenti a colpi di arma da fuoco avvenuti nel capoluogo pugliese lo scorso aprile. Si tratta della gambizzazione di un 19enne, che risale al 9 aprile, e del successivo ferimento di un 22enne. Nel primo caso la vittima dell'agguato era davanti a una sala giochi di viale della Repubblica quando fu raggiunta da alcuni colpi di pistola. Il secondo episodio risale al 15 aprile: un 22enne fu gambizzato in via Dante, strada del quartiere Libertà. L'uomo fu ferito a un polpaccio da uno dei tre colpi di pistola calibro 9 esplosi da uomini a bordo di uno scooter.
Due uomini gambizzati ad aprile, arrestate due persone a Bari
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