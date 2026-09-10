CATANIA, 10 SET - Due operai sono stati travolti da un muro di contenimento crollato mentre stavano eseguendo dei lavori del circolo sportivo per padel a Catania. Soccorsi sono stati condotti in ospedale da personale del 118. Uno dei due, un 52enne, è stato trasportato al Cannizzaro dove è entrato in codice rosso al Trauma center. L'uomo ha riportato un esteso politrauma e un importante trauma cranico ed è ricoverato con la prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti poliziotti delle Volanti della questura di Catania per i primi rilievi e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Azienda sanitaria provinciale.
Due operai travolti da muretto in circolo padel a Catania, uno è grave
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