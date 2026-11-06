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Dublino, 'minacce sembrano coordinate, protocolli sicurezza per il summit Ue'

BRUXELLES, 06 NOV - L'allarme alle sedi di tv e giornali in Irlanda "giunge sulla scia delle interruzioni causate al traffico aereo in Europa attraverso simili minacce sembra probabile che siano frutto di un'azione coordinata. Le forze di polizia, in collaborazione con il ministero della Difesa e le nostre autorità su cybersecurity e aviazione, stanno lavorando per individuare i responsabili". Lo scrive in una nota ufficiale il primo ministro irlandese Micheal Martin. "Le forze di polizia sono consapevoli del rischio di tali minacce nel contesto degli eventuali della presidenza Ue e stanno mettendo a punto protocolli adeguati come risposta", aggiunge.

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