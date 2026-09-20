ROMA, 20 SET - Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno due morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale, Andrei Vorobiov, ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti, provocando danni in diverse zone residenziali. "L'attacco continua", ha aggiunto su Telegram. In totale, due persone sono morte: una donna di 44 anni e un anziano. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio causato dallo schianto di un drone contro un edificio. In una serie di messaggi pubblicati su Telegram durante la notte, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha riferito che almeno 186 droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa. Non ha specificato l'origine degli attacchi. "Un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca è stato danneggiato", ha aggiunto Sobyanin, precisando che non sono state immediatamente segnalate vittime. Questa importante raffineria è già stata colpita da attacchi ucraini nei mesi scorsi.
Droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione di Mosca, due morti
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