ROMA, 14 OTT - Tre persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in un attacco di droni russi a Lutsk. Lo ha annunciato il direttore ad interim dell'amministrazione militare della Volinia Roman Romanyuk, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Purtroppo, tre persone sono morte a causa dei detriti di un drone che hanno colpito il magazzino di Eurohurt. Due persone sono state trovate sul posto, mentre un'altra è deceduta in ospedale", si legge nel post. Altre 10 persone sono rimaste ferite.
Droni russi contro Lutsk, tre morti e dieci feriti
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