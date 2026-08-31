LECCO, 31 AGO - Una dottoressa e un'infermiera sono state aggredite e ferite da un ragazzo di 16 anni entrato l'altra sera nel Pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. Il giovane, residente in provincia di Lecco, era visibilmente agitato, già noto al personale sanitario per tratti psichiatrici. Il bilancio è pesante: ecchimosi periorbitale per la dottoressa, ecchimosi addominale per l'infermiera, conseguenza nell'ordine di una "testata" in pieno volto e di un pugno nello stomaco. È stato azionato il cosiddetto "pulsante rosso" delle emergenze, ma come sottolinea lo stesso personale sanitario, l'assenza di un Posto di Polizia fisso vicino al Pronto soccorso - che invece c'era in passato - non fa che aggravare i rischi in situazioni come queste.
Dottoressa e infermiera picchiate da un ragazzo al Pronto soccorso di Lecco
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