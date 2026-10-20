BUCAREST, 20 OTT - Il parlamento rumeno ha dato luce verde a un governo proposto dal premier incaricato filo-europeo Luca Niculescu, il quarto candidato a tentare di ottenere una maggioranza dopo il crollo della precedente coalizione, avvenuto a maggio. Niculescu, diplomatico cinquantacinquenne sostenuto da tre partiti filo-Ue, ha ottenuto 280 voti, superando la soglia dei 233 necessari.
Dopo mesi di stallo, il parlamento rumeno approva un governo filo-Ue
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