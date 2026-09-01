UDINE, 01 SET - Il Gip del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto dell'uomo di 52 anni, di nazionalità cinese, che sabato pomeriggio ha ucciso a coltellate la moglie, sua connazionale, di 54 anni, nella loro abitazione di San Giovanni al Natisone (Udine). Nel corso dell'udienza, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. E' accusato di omicidio volontario, aggravato da crudeltà e vincolo familiare. Domani sarà eseguito anche l'esame autoptico disposto dalla Procura e affidato al medico legale Carlo Moreschi. Da quanto riferito dai suoi difensori, il cittadino cinese ha chiesto di poter incontrare la figlia 19enne, la quale vorrebbe costituirsi in giudizio come parte civile.
Donna uccisa a coltellate in Friuli, convalidato l'arresto del marito
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