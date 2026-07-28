LONDRA, 28 LUG - Sonia Exelby, cittadina britannica di 32 anni uccisa in Florida l'anno scorso dopo essersi recata negli Stati Uniti per incontrare un uomo conosciuto online, avrebbe pagato il suo assassino, secondo quanto emerso sui media Usa. L'uomo arrestato e incriminato per l'omicidio, Dwain Hall, 53 anni, è in attesa che si apra il processo negli Stati Uniti a novembre. Deve rispondere anche dell'uso fraudolento delle carte di credito della donna, che era scomparsa dalla sua abitazione di Southsea, a Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, il 12 ottobre scorso. Il suo corpo era stato trovato dagli investigatori statunitensi nella contea di Marion, in Florida, il 17 ottobre. Exelby viene descritta come una persona fragile e con problemi mentali, che si sarebbe avvicinata ad Hall, ritenuto un seguace di una setta, e avrebbe stretto con lui un patto per essere torturata e uccisa. La vicenda ha scioccato l'opinione pubblica del Regno Unito e la famiglia ha voluto diffondere un comunicato, tramite la polizia dell'Hampshire, per ricordare la donna. Sonia è stata definita come "una persona davvero bella, dentro e fuori" e "l'anima più gentile", ed è stata sottolineata la sua passione per la musica e la scelta vegana per amore degli animali.
Donna inglese di 32 anni uccisa in Florida, 'ha pagato il suo assassino'
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