NAPOLI, 26 GIU - Per la donna di 23 anni ferita a colpi d'arma da fuoco nella serata di ieri a Napoli gli agenti della squadra mobile della Questura hanno eseguito un provvedimento di fermo a carico del compagno. L'uomo è indiziato di tentato femminicidio. Gli investigatori stanno lavorando per delineare con precisione quanto accaduto. La Polizia di Stato era ntervenuta all'Ospedale del Mare, per accertare cosa fosse successo. Da una prima ricostruzione, i fatti sarebbero avvenuti in zona San Giovanni-Barra.
Donna ferita a Napoli a colpi d'arma da fuoco, fermato il compagno
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