Don Patriciello abbraccia il cronista minacciato nel Vicentino

VICENZA, 04 GIU - Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano (Napoli), ha incontrato e abbracciato Adriano Cappellari a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo l'attentato incendiario subito dal giovane cronista vicentino nella sua abitazione di Enego (Vicenza). L'incontro pubblico si è tenuto agli impianti sportivi di Santa Croce blindati dalle forze dell'ordine. Il sacerdote ha deciso fermamente di non annullare l'appuntamento dopo quanto accaduto per lanciare un forte segnale di legalità e per incontrare di persona Cappellari, esprimendogli solidarietà. "La cosa migliore da fare era venire qui a Bassano - spiega don Patriciello -. Abbraccio Adriano, non riesco a capire cosa ci sia dietro a tutto questo e il perché ci mettono sempre insieme nelle minacce che abbiamo ricevuto. Non so chi sia l'autore: un folle, un mitomane, non so cosa pensare". A Cappellari, spiega il sacerdote, "dirò di essere prudente. Dove ci sono i soldi ci sono i camorristi, i mafiosi e gli 'ndranghetisti. Ho pensato anche questo quando è arrivata la lettera con i nostri nomi e ho pensato a qualcuno che si sia insediato in questi luoghi e che la mia presenza dia fastidio. Le minacce sono comuque di stampo camorristico". Tanti i presenti all'incontro con Cappellari, che era seduto in prima fila e ha ricevuto un lungo applauso dei presenti in sala.