WASHINGTON, 04 NOV - JD Vance ha ragione al "100%" nel dire che la colpa della sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato è della guerra in Iran. Lo ha detto Donald Trump Jr, il figlio del presidente, commentando su X il messaggio pubblicato da Vance. "Ogni parola è 100, 100, 100", ha scritto Don Jr.
Don Jr si schiera con Vance, sconfitta è colpa della guerra in Iran
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