Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Don Jr si schiera con Vance, sconfitta è colpa della guerra in Iran

WASHINGTON, 04 NOV - JD Vance ha ragione al "100%" nel dire che la colpa della sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato è della guerra in Iran. Lo ha detto Donald Trump Jr, il figlio del presidente, commentando su X il messaggio pubblicato da Vance. "Ogni parola è 100, 100, 100", ha scritto Don Jr.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...