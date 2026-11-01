PARIGI, 01 NOV - La campagna di blocchi delle scuole superiori riprenderà da domanì al ritorno degli studenti dalle due settimane di vacanza. Lo ha annunciato Pierre Sourzat, leader del gruppo studentesco 'Lyceens!', sostenendo che le proposte del governo non sono sufficienti. "Sarà più significativo da martedì, ma sappiamo che alcune scuole saranno bloccate già da domani", ha dichiarato all'emittente RmC. "Sosteniamo tutti i nostri compagni che non andranno a lezione da domani", ha aggiunto. Il movimento di protesta francese contro l'aumento vertiginoso dei prezzi è nato da settimane di manifestazioni di studenti delle scuole superiori che protestavano contro il deterioramento delle condizioni di apprendimento e le disuguaglianze. Ieri, centinaia di migliaia di persone, tra cui studenti delle scuole superiori e universitari, sono scese in piazza in tutta la Francia per il terzo fine settimana consecutivo di proteste. Lunedì scorso, il governo ha annunciato una serie di misure per rispondere alle richieste dei manifestanti, tra cui la sostituzione della piattaforma di ammissione all'università e la concessione di prestiti per la ristrutturazione delle scuole. Ma queste proposte, secondo gli studenti, non sono sufficienti.
Domani riprendono in Francia i blocchi nelle scuole superiori
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